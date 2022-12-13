Экс-председателя совета директоров Леноблбанка Александра Попова будут судить

Его обвиняют в хищении 170 млн рублей.

Экс-председателя совета директоров Леноблбанк Александра Попова будут судить за хищение 170 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным следователей, бывший руководитель банка с апреля 2014 года по октябрь 2015 года украл из банка крупную сумму денег под предлогом получения кредитов двумя частными компаниями. Все средства он перевел на свои подконтрольные счета. Как выяснило следствие, на эти деньги он покупал недвижимость.

В 2015 году банк потерял лицензию. Самого банкира задержали в декабре 2021 года.

Сейчас Александр Попов находится под домашним арестом. На него завели уголовное дело, которое направили в суд.

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Фото: Piter.tv