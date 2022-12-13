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В Ленобласти задержали рецидивиста с 7 кг наркотиков
Сегодня, 9:32
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В Ленобласти задержали рецидивиста с 7 кг наркотиков

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Злоумышленника поймали в деревне Малое Тешково.

Правоохранители задержали в Ленобласти 48-летнего рецидивиста с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по региону.

Злоумышленника поймали в деревне Малое Тешково Волосовского района. В доме подозреваемого полицейские обнаружили 4,6 кг гашиша и еще 2,5 кг марихуаны.

На наркодилера завели уголовное дело. Сейчас силовики выясняют, где мужчина купил наркотики и как их распространял.

Ранее на Piter.tv: на улице Чекистов женщина врезалась в дерево, когда ехала на "ватрушке" с горки.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Теги: волосово, задержание наркодилера, ленобласть, малое тешково, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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