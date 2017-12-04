Момент задержания террориста в Ницце попал на видео

Преступника повалил на землю подкравшийся полицейский.

Момент задержания террориста, напавшего на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, попал на видео. Ролик размещен в Telegram-канале "РИА Новостей". На кадрах, сделанных очевидцем, заметно, что преступник выкрикивает лозунги. При этом мужчину на прицеле держит местный полицейский. Спустя секунду другой представитель закона резко валит злоумышленника на землю. Представителю закона удалось подобраться к вооруженному мужчине со спины.

Пришло время Франции освободиться от соблюдения законов мира, чтобы окончательно искоренить исламофашизм на нашей территории Кристиан Эстрози, мэр Ниццы

Напомним, что ранее мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это нападение с ножом в церкви исламофашизмом. По словам чиновника, преступник кричал во время нападения "Аллаху акбар". В результате террористической деятельности в городе были ранены три человека, которые после скончались. Одной из жертв стал священник. Также известно, что преступник обезглавил женщину.

Мэр Ниццы распорядился закрыть все храмы после нападения с ножом в центре города.

Видео: Telegram/РИА Новости