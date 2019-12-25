Ибрагим аль-Ауисауи мог провели ночь перед покушением на прихожан около церкви.

СМИ: совершивший атаку в Ницце отправил семье фото церкви перед терактом. Об этом рассказали журналисты телеканала Al-Arabiya. По их данным уроженец Туниса Ибрагим аль-Ауисауи связывался с семьей в Тунисе. Он переслал близким снимок, сделанный перед нападением на Нотр-Дам. По его словам, он собирался провести ночь рядом с церковью.

Он отправил мне фото перед ней брат нападавшего

Соседи преступника заявили, что ранее молодой человек не демонстрировал признаков экстремизма или терроризма. Однако днем 29 октября злоумышленник атаковал с ножом прихожан. В результате резни погибли две женщины и мужчина. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что нападавший не переставал кричать "Аллах акбар". У задержанного прокуратура нашла документы на имя гражданина, родившегося в 1999 году.

Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции.

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