Кристиан Эстрози сравнил терроризм с коронавирусом.

Мэр Ниццы заявил о необходимости изменить конституцию Франции. Об этом Кристиан Эстрози сообщил журналистам радиостанции Europe 1. По мнению чиновника, положения основного закона государства не позволяют властям предпринять меры для борьбы с терроризмом.

Демократия - это соблюдение конституции. Если нас вынуждают соблюдать положения, которые не пригодны для возможности вести войну с терроризмом, соблюдая конституцию, значит нужно вносить изменения в конституцию" Кристиан Эстрози, мэр Ниццы

По мнению эксперта, войну с террористами нельзя выиграть при помощи "мирных законов". Он привел параллель между терроризмом и коронавирусом. Чиновник уточнил, что из-за распространения инфекции Франция ограничила население в определенных свободах.

Момент задержания террориста в Ницце попал на видео.

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