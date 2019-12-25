Валерий Газзаев отметил российский опыт построения межрелигиозного мира.

В Госдуме рассказали, чему Запад должен поучиться у России. Об этом журналистам во время пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" сообщил глава комитета по делам национальностей ГД Валерий Газзаев. Он прокомментировал трагедии, произошедшие в Ницце и Париже. Депутат рекомендовал иностранным коллегам активнее использовать опыт РФ в формировании межрелигиозного мира.

Испокон веков в нашей стране выстраивались гармоничные межрелигиозные отношения, и во главу угла в них всегда ставились принципы веротерпимости, милосердия и помощи ближнему. Конституция отражает принципы взаимоуважения, сотрудничества и недопустимость оскорбления чувств верующих Валерий Газзаев, депутат Госдумы

Эксперт напомнил, что власти всегда прислушиваются к духовным лидерам страны. В частности, главы религиозных общин входят в состав консультативных и совещательных органов российских министерств и ведомств.

В Госдуме предложили создать в медвузах бюджетные места на второе высшее.

Фото: Piter.tv