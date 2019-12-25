Новые бесплатные места в медвузах помогут сформировать медицинский резерв.

В Госдуме предложили создать в медвузах бюджетные места на второе высшее. С инициативой выступил парламентарий Василий Власов. Соответствующее письмо он направил в Министерства образования и науки.

Власов предлагает сделать бесплатным получение высшего образования для тех граждан, которые для этого выбирают медицинскую специальность. Законопроект вызван тем, что в регионах наблюдается дефицит медиков. Бесплатное второе высшее же даст россиянам стимул получать медицинское образование.

По мнению депутата, сейчас возможность получать второе высшее образование доступна далеко не всем, так как цена за обучение довольно большая. Возможность бесплатной учёбы может стать решающим фактором.

Новые бесплатные места в медвузах помогут сформировать медицинский резерв.

Ранее мы писали, что переобучением безработных в Петербурге займутся вузы и колледжи.

Фото: pixabay.com