Переобучением безработных в Петербурге займутся вузы и колледжи

Для горожан будут открыты 50 возможных направлений переподготовки.

Для петербуржцев, потерявших работу из-за пандемии коронавируса, будут открыты обучающие программы вместе с Центром опережающей профессиональной подготовки, которые могут помочь при дальнейшем трудоустройстве. Об этом и многом другом на своей странице "ВКонтакте" рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Помогать в реализации нового этапа борьбы с безработицей будут 27 городских вузов и колледжей, которые соответствуют мировому стандарту World Skills. Именно на их базе и будет вестись обучение новым компетенциям.

Предполагается, что после 3-4 недель курсов и выпускного экзамена каждый участник программы получит свой документ о квалификации, который будет учитываться при приёме на работу.

Для участия в программе нужно выбрать одно из 50 направлений переподготовки на сайте и оставить заявку.

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Фото: Piter.tv