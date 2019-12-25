В 2020 году Смольный не согласовал 5 проектов на остекление балконов

Остекление возможно в том случае, если это соответствует общему облику здания.

В 2020 году в комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга поступило 25 проектов по остеклению балконов, 5 низ них получили отказ.

Как пояснила пресс-служба ведомства, проект не согласовывают в том случае, если предлагаемое размещение объектов благоустройства на фасаде противоречит законодательству и/или наносит ущерб архитектурному облику здания.

Дело в том, что расположение и внешний вид балконов и их элементов на фасаде должны иметь единый характер, а также соответствовать фасадным решениям и композиционным приемам здания. Заявление на согласование проекта остекления направляет в Комитет управляющая компания многоквартирного дома, либо уполномоченный представитель собственников помещений в здании.

Напомним, что установку кондиционера на фасаде дома также надо согласовывать. В этом году заявки подали более 3 тыс. человек.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС поддержал в первом чтении мораторий на демонтаж остекления на балконах.

Фото: Piter.TV