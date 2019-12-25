Более 3 тыс. петербуржцев хотят установить кондиционеры на фасаде

Установка кондиционеров на фасаде без разрешения считается нарушением.

В 2020 году в Комитет по градостроительству и архитектуре поступило более 3 тыс. обращений о согласовании размещения кондиционера на фасаде дома. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

В КГА напомнили, что по законодательству размещение любого инженерного и технического оборудования фасадов надо согласовывать, причем прежде всего с собственниками помещений в многоквартирном доме. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Если кондиционер был установлен без необходимых документов или не соответствует им, то это считается самовольным.

Отмечается, что в 2019-м году в Комитет обратились более 4,8 тыс. граждан, в 2018 - 2,2 тыс. Согласование проходит около 70% обращений.

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Фото: Piter.TV