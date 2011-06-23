В ГД прокомментировали запрет на остекление без согласия соседей

Светлана Разворотнева объяснила, почему закон не затрагивает лоджию.

Конституционный суд России выпустил постановление о том, что жильцы не имеют права остеклять собственный балкон без согласия соседей, так как фасад дома представляет из себя общедомовое имущество. Заместитель председателя комитета Гоударственной думы по строительству и жилищно-коммунальным услугам (ЖКХ) Светлана Разворотнева рассказала ведущему телеканала "360.ru" Дмитрию Степанищеву о тонкостях законодательства в указанной сфере. Парламентарий отметила, что остекление представляет из себя, как минимум, перепланировку, поэтому ее важно согласовать с другими собственниками

Необходимо провести собрание жильцов. Запрет на остекление балкона — это не причуда законодательства. В нем есть глубокий практический смысл. Балкон можно так перегрузить, что он просто рухнет.. Светлана Разворотнева, депутат ГД РФ

Политик добавила, что, в отличие от балкона, лоджия является частью квартиры, поэтому ее российским законодательством остеклять власти не запрещают.

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Фото и виде: 360.ru