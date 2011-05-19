Сейчас жизни и здоровью домашнего питомца ничего не угрожает.

В Москве спасли собаку, оставленную на балконе более чем на два дня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, хозяева оставили собаку одну в доме на улице Академика Бакулева. В полицию поступило сообщение, что животное уже более двух суток сидит без еды и воды. Прибывшие на место полицейские совместно с сотрудниками МЧС спасли собаку. Ее перенесли через балкон соседней квартиры. Сейчас жизни и здоровью домашнего питомца ничего не угрожает. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Видео: МЧС России