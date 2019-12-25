Всего в Петербурге этой зимой откроется 188 катков.

Каток на Конюшенной площади откроется 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Всего в Петербурге этой зимой откроется 188 площадок, где можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. А вот выходить на лед акваторий, кроме Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ петербуржцам с 16 ноября запрещено.

Тем временем в Петербурге во всю готовятся к предстоящему Новому году: начали украшать город, на Гостином дворе зажгли подсветку, Смольный же потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. Ранее мы писали, что ярмарка на Манежной площади ограничит движение транспорта.

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