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Каток на Конюшенной площади откроется 25 декабря
Сегодня, 22:32
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Каток на Конюшенной площади откроется 25 декабря

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Всего в Петербурге этой зимой откроется 188 катков.

Каток на Конюшенной площади откроется 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

Всего в Петербурге этой зимой откроется 188 площадок, где можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. А вот выходить на лед акваторий, кроме Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ петербуржцам с 16 ноября запрещено. 

Тем временем в Петербурге во всю готовятся к предстоящему Новому году: начали украшать город, на Гостином дворе зажгли подсветку, Смольный же потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей. Ранее мы писали, что ярмарка на Манежной площади ограничит движение транспорта. 

Фото: pexels.com

Теги: каток, конюшенная площадь
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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