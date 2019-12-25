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Петербург начали украшать к Новому году
Сегодня, 7:47
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Петербург начали украшать к Новому году

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Гирлянды уже появились на зданиях Гостиного двора и СПбГУПТД.

Петербург за полтора месяца до Нового года начал примерять на себя праздничное убранство. Так, гирлянды уже появились на зданиях Гостиного двора и СПбГУПТД. Ближе к торжеству профильные комитеты и ведомства обеспечат световое оформление улиц и площадей.

На деревьях, мостах, оградах и световых столбах планируется повесить гирлянды, шары и другие украшения. Праздничные огоньки украсят исторические здания города. В этом году основной темой станет 350-летие со дня рождения Петра Первого.

18 декабря в Петербурге откроется рождественская ярмарка с аттракционами. 20 декабря на Дворцовой площади установят и украсят главную ель города. В этом году, как и в прошлом, она будет живой.

Фото: Piter.TV (архив)

Теги: новый год, украшения
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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