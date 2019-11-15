На Дворцовой площади 20 декабря установят главную новогоднюю ель

В городе появится два новых катка: первый на Конюшенной площади, второй - в ЦПКиО им.Кирова

Живую ель на Дворцовой площади установят 20 декабря. О том, как будут отмечать в этом году петербуржцы Новый год рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский во время прямого эфира на странице главы Петербурга Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте".

По словам Пиотровского, в праздник будут действовать ограничения, однако главный фокус смещен на мероприятия, которые не подразумевают большого скопления людей.

На Манежной площади будет работать ярмарка, ее небольшие части будут представлены на Конюшенной площади и на Певческом мосту. Кроме этого, в городе появится два новых катка: первый на Конюшенной площади, второй - в ЦПКиО им.Кирова

Как рассказал Пиотровский, обновится и оформления города. В этом году украшения связаны с 350-летием со дня рождения Петра Первого. Невский проспект также засияет новыми украшениями.

Ранее к 10 декабря в парке на Елагином острове откроются сразу два катка. Дата открытия может измениться в связи с погодными условиями.

Фото: Piter.tv