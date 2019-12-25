В Петербурге с 16 ноября запретили выход на лед

В случае нарушения запрета грозит административная ответственность

Со вторника, 16 ноября, в Петербурге запрещается выход на лед. Соответствующее постановление об установлении периодов подписал губернатор города.

Согласно документу, запрет будет действовать с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года. Горожанам и гостям Петербурга запрещают выходить на лед акваторий, кроме Финского залива, озер, прудов, карьеров и водохранилищ, расположенных в городе. То есть на лед разрешено выходить в период устойчивых низких температур с 16 января 2022 года по 14 марта 2022 года.

Сроки могут изменить погодные условия.

Отметим, что нарушение запрета влечет административную ответственность.

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