Смольный потратит на Рождественскую ярмарку более 60 млн рублей

Она откроется 18 декабря.

В Петербурге во всю готовятся к предстоящей Рождественской ярмарке, на которую город потратит чуть более 65 млн рублей. ГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" объявило более 20 конкурсов. Информация в сентябре появилась на сайте госзакупок.

К примеру, дороже всего городу обойдется декоративное и световое оформления – 21,2 млн рублей. На изготовление объекта "Торт" власти готовы потратить 4,2 млн рублей. На уборку и обслуживание территории Рождественской ярмарки уйдет 2,1 млн рублей. Обеспечение безопасности местных жителей обойдется городу в 10,3 млн рублей. На обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов пойдет 5,2 млн рублей.

Согласно сопроводительной документации, в этом году Рождественская ярмарка пройдет с 18 декабря этого года по 9 января 2022 года. Она откроется на Манежной площади, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовало голосование по выбору новогодней елки.

Фото: Piter.tv