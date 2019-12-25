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В Петербурге стартует голосование по выбору новогодней елки
Сегодня, 9:12
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В Петербурге стартует голосование по выбору новогодней елки

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Петербуржцы выберут, живая или искусственная ель украсит Дворцовую площадь в этом году.

На сайте и в соцсетях "Петербургского дневника" начинается голосование за живую или искусственную новогоднюю ель на Дворцовой площади. Опрос будет проводится с 29 сентября по 1 октября. Петербуржцы могут проголосовать на сайте www.spbdnevnik.ru, в социальных сетях или по телефону 346-46-92.  

С 2013 года искусственная ель украшала Дворцовую площадь. В прошлом году жители Петербурга решили, что на главной городской площади должно стоять живое дерево.

В итоге к Новому 2021 году и Рождеству Христову Дворцовая площадь была украшена 25-метровой лесной красавицей, наряженной игрушками ручной работы в ретростиле.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, ель, новый год
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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