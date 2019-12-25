На Гостином дворе зажгли подсветку к новогодним праздникам

Позже у Гостиного двора установят новогоднюю елку.

Гостиный двор начали украшать к Новому году. Колонны "одели" в синюю подсветку. На это корреспондент Piter.TV обратил внимание еще в минувшую субботу, 13 ноября.

Также некоторые магазины уже выставили на свои витрины елочки. Вместо цветов у подземных переходов у Гостиного двора высадили хвойные. Кроме того, гирлянды появились на одном из петербургских университетов.

Главную новогоднюю ель на Дворцовой площади установят 20 декабря. Она будет живой. На Манежной площади будет работать ярмарка, ее небольшие части будут представлены на Конюшенной площади и на Певческом мосту. О других праздничных мероприятиях читайте в нашем материале.

Фото из архива Piter.TV