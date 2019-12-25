Ярмарка на Манежной площади ограничит движение транспорта

С 20 ноября по 31 декабря на некоторых прилегающих улицах полностью ограничат движение.

В Петербурге с началом проведения Рождественской ярмарки на Манежной площади будет прекращено движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

С 20 ноября перекроют движение по Кленовой улице (от Инженерной до Манежной площади), сузят проезжую часть справа по Караванной улице, а также по Итальянской улице.

Одностороннее движение вводят по Кленовой улице (от Инженерной до Замковой). Остановка будет запрещена 19 ноября по Кленовой улице (от Инженерной до Манежной площади), Караванной улице. Там же с 20 ноября по 31 декабря полностью ограничат движение.

Также стало известно, что в Петербурге зимой будут работать 188 катков.

Фото: Piter.tv (архив)