Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

Губернатор отметил, что Петербург скорбит вместе с жителями Кузбасса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе и отправил открытое письмо губернатору Кемеровской области – Кузбасса Цивилеву С.Е.

От имени петербуржцев выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в Кузбассе шахтеров и спасателей. Трагедия на шахте "Листвяжная" унесла жизни многих людей. Петербуржцы разделяют горе семей, потерявших сыновей, отцов, братьев. Александр Беглов

Губернатор пожелал стойкости и сил, чтобы пережить тяжесть утраты, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

В Кемеровской области объявили трехдневный траур. СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная". Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества. Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП.

Главное фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса