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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе
Сегодня, 11:12
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Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе

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Губернатор отметил, что Петербург скорбит вместе с жителями Кузбасса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кузбассе и отправил открытое письмо губернатору Кемеровской области – Кузбасса Цивилеву С.Е. 

От имени петербуржцев выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в Кузбассе шахтеров и спасателей. Трагедия на шахте "Листвяжная" унесла жизни многих людей. Петербуржцы разделяют горе семей, потерявших сыновей, отцов, братьев.

Александр Беглов

Губернатор пожелал стойкости и сил, чтобы пережить тяжесть утраты, а также скорейшего выздоровления пострадавшим. 

В Кемеровской области объявили трехдневный траур. СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная". Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества. Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП.

Главное фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Теги: кузбасс, трагедия на шахте, шахта листвяжная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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