СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная"

Обвинение предъявлено инспекторам, ответственным за проверку шахты в Кемеровской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которая повлекла за собой гибель более двух лиц. Об этом рассказали представители надзорного ведомства. Фигурантами расследования стали главные государственные инспекторы по Беловскому территориальному отделу Сибирского управления. Мужчины обвиняются по части 3 статьи 293 УК РФ.

Следователи уточнили, что подозреваемые организовывали проверку объекта в ноябре текущего года. Предположительно, должностные лица ненадлежащим образом исполнили рабочие обязанности. В частности, они не инспектировали штерк. При этом был составлен протокол о проверке.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ

Специалисты изъяли большое количество документов, электронных носителей, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела. Ведутся обыски, допрашиваются свидетели, а также инженерно-технические работники.

Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

