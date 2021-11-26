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Погибших на шахте в Кузбассе спасателей наградят орденами Мужества

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В ГУ МЧС выразили соболезнования близким погибших в Кемеровской области спасателей.

Погибших на шахте  "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасатели из отделения ВГСЧ наградят орденами Мужества. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России. 

Погибшие горноспасатели будут награждены Орденами мужества (посмертно).

пресс-служба ГУ МЧС России

В официальном сообщении экстренного ведомства приводятся слова временно исполняющего обязанности руководителя ГУ МЧС Александра Чуприяна. Чиновник заявил о том, что страна безмерно скорбит о сотрудниках, погибших во время спасательной операции. Ситуацию на шахте он назвал огромной трагедией. От своего имени и сил личного состава ГУ МЧС Чуприян выразил соболезнования семьям и друзьям погибших. 

Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: кемеровская область, кузбасс, листвяжная, орден мужества
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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