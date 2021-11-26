Жертвами трагедии стали 11 спасателей и 46 рабочих.

Спасатели в Кузбассе подтвердили гибель 52 человек в шахте "Листвяжная". Глава местного горного отряда спасателей Юрий Ше объяснил журналистам, что жертвами трагедии стали на данный момент 46 рабочих и еще шесть спасателей, которые были отправлены на помощь оставшимся на объекте людям.

Число пострадавших также возросло. В больницы были доставлены 11 спасателей. У одного из пациентов медики зафиксировали черепно-мозговую травму. Также есть 10 человек с отравлением. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. Общее число пострадавших на шахте увеличилось до 57 человек.

Напомним, что взрыв в шахте Кемеровской области зафиксирован в 08:30 утра 25 ноября по местному времени (в 04:30 по московскому времени) на предприятии, расположенном в Белово. В момент инцидента на объекте трудилось 285 человек. Большинство из них смогло выйти на поверхность.

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Фото и видео: Telegram / 112

