В Кемеровской области объявили трехдневный траур

Он будет длиться с 26 по 28 ноября.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная" шахтерам. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Траур будет длиться с 26 по 28 ноября.

Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

Утром 25 ноября в шахте "Листвяжная", расположенной в поселке городского типа Грамотеино Кемеровской области, на глубине 250 метров произошло задымление. На момент ЧП в ней находилось 285 горнорабочих. На поверхность удалось вывести 239 человек. В шахте, по данным на 14:00 мск, остаются 46 человек. В результате ЧП погибли 11 человек. В медучреждения обратились 49 пострадавших, из них были госпитализированы 38 человек. Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте. Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности на опасных производственных объектах

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" удастся спасти как можно больше людей.

Фото: администрация правительства Кузбасса