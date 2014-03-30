После ЧП на шахте в Кузбассе возбуждено уголовное дело

После возгорания на шахте "Листвяжная" погиб один рабочий.

После ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Ведется расследование по статье за нарушение промышленной безопасности на опасных производственных объектах (по части 2 статьи 217 УК РФ). Жертвой трагедии стал один из сотрудников, который трудился на шахте всего два месяца. Пострадавшими к настоящему времени считаются еще 43 человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Следователи уточнили, что на объекте продолжаются спасательные работы и оперативно-криминалистические мероприятия. Экстренным ведомствам удалось вывести на улицу из шахты большинство рабочих. Известно, что 236 человек эвакуированы, но местонахождение еще 49 человек неизвестно. Предположительно, сейчас пропавшие сотрудники самостоятельно поднимаются на поверхность объекта.

Напомним, что в шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. После госпитализации пострадавших, медики рассказали, что 41 из пациентов имеют повреждения легкой и средней степени тяжести.

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Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

