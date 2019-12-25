Госпитализация потребовалась 43 сотрудникам шахты.

В результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе погиб один человек. Об этом журналистам рассказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Информацией чиновник поделился в собственном Telegram-аккаунте. Также известно о том, что число пострадавших возросло до 43 пациентов. Двое мужчин были госпитализированы медиками в тяжелом состоянии в реанимационное отделение.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. два - в тяжелом состоянии, 41 - легкой и средней тяжести. Один человек погиб. пресс-служба губернатора региона

В настоящее время предварительно версией трагедии считается возгорание угольной пыли, которое произошло в вентиляционной шахте. Затем дым по системе вентиляции распространился по территории шахты. При этом повреждений объекта нет, дальнейшего взрыва не последовало. В момент инцидента на шахте трудились 285 сотрудников. Большинство из них покинули рабочее место. Экстренные службы продолжают эвакуацию граждан.

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Фото: Telegram / Mash

