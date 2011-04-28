Тяжелое отравление получили четыре человека, пятый - скончался.

Житель Волгоградской области задержан по делу о торговле суррогатным алкоголем. Об этом сообщили представители регионального отделения Следственного комитета России По факту массового отравления местных жителей (пяти человек) надзорный орган возбудил уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ. По версии специалистов, фигурант расследования реализовывал спиртосодержащий напиток, который не соответствовал требованиям безопасности.

В СК РФ уточнили, что один из потерпевших скончался. Медики зафиксировали у всех пациентов отравление токсичным веществом - метанолом. Состояние у всех остальных пострадавших - тяжелое. Подозреваемым стал житель города Волжский. В июля по сентябрь 41-летний мужчина продавал товар под видом крепкого алкоголя.

В результате противоправных действий подозреваемого, который, осуществив сбыт суррогатного алкоголя, поставил в опасность жизнь и здоровье других людей, в августе 2021 года скончался один из местных жителей. заявление СК РФ по региону

В настоящее время оперативники провели в гараже местного жителя и его автомобиле обыски. Следователи нашли емкости с опасной жидкостью.

Глава СК Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

