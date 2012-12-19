Глава СК Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Такое заявление он сделал в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодёжи.
Александр Бастрыкин, глава СК РФ
Творчеством рэпера правоохранители заинтересовались еще в апреле этого года. Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) главного управления МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для этого стали клипы Моргенштерна на песни "Розовое вино – 2" и Family, сообщает ТАСС. В итоге рэпера признали виновным, ему пришлось выплатить штраф в 100 тысяч рублей.
В октябре Следственный комитет заинтересовался интервью с рэпером, в котором он усомнился в необходимости празднования Дня Победы. Сам артист позже извинился за свои слова.
Ранее стало известно, что против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков.
Видео: YouTube / Юридический факультет МГУ
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