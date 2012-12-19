Глава СК Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

Творчеством рэпера правоохранители заинтересовались еще в апреле этого года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в социальных сетях. Такое заявление он сделал в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая огромное количество нашей молодёжи. Александр Бастрыкин, глава СК РФ

Творчеством рэпера правоохранители заинтересовались еще в апреле этого года. Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) главного управления МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом для этого стали клипы Моргенштерна на песни "Розовое вино – 2" и Family, сообщает ТАСС. В итоге рэпера признали виновным, ему пришлось выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

В октябре Следственный комитет заинтересовался интервью с рэпером, в котором он усомнился в необходимости празднования Дня Победы. Сам артист позже извинился за свои слова.

Ранее стало известно, что против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков.

Видео: YouTube / Юридический факультет МГУ