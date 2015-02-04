Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

Проверить программы блогера попросила Лига безопасного интернета.

Зюзинский районный суд Москвы зарегистрировал административное дело против Юрия Дудя. Блогера обвиняют в пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Сообщается, что с просьбой проверить выпуски шоу Дудя в правоохранительные органы обратилась Лига безопасного интернета. Там сообщили, что эксперты нашли пропаганду наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Юрию Дудю грозит штраф до полутора миллионов рублей. В суде уточнили, что дату рассмотрения дела пока не назначили.

Моргенштерн сам недавно стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков. Суд счел, что две его песни содержат таковую. Рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Фото: Инстаграм / yurydud