Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы

По словам артиста, его слова были вырваны из контекста, но признал, что мог не совсем корректно выразить свои мысли.

Российский рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Великой Отечественной войне. Соответствующее сообщение он опубликовал в сториз на своей странице в социальной сети Instagram.

Накануне на Youtube-канале "Осторожно: Собчак" вышло интервью с Моргенштерном, в котором он заявил, что не понимает смысла в праздновании Дня Победы, так как считает нецелесообразным "тратить миллионы" на празднование победы в войне, которая закончилась более 75 лет назад. При этом артист подчеркнул, что он не обесценивает победу Советского Союза в ВОВ. По мнению Моргенштерна, государство нуждается в новых достижениях.

26 октября в сториз музыкант заявил, что его слова были вырваны из контекста. Также он признал, что мог не совсем корректно выразить свои мысли.

Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. <...> Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. Моргенштерн, российский рэпер

Ранее мы сообщали, что Моргенштерн стал ведущим нового экстремального шоу на СТС. Первый выпуск увидит свет 27 октября.

Фото: Instagram / morgen_shtern