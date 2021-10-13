Названа дата выхода нового шоу СТС с ведущим Моргенштерном

Съемки стартовали в октябре в Олимпийском парке Сочи.

27 октября в 20:00 в эфире телеканала СТС состоится премьера одного из самых известных экстремальных шоу в мире "Русский ниндзя". Ведущим проекта стал рэпер Моргенштерн. Компанию ему составят бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев и блогер Ида Галич.

Съемки шоу стартовали в октябре в Олимпийском парке Сочи. Специально для проекта из Бельгии привезли и собрали сложнейшую полосу препятствий. Бороться за звание самого сильного героя будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

"Русский ниндзя" является российской версией всемирно известного шоу Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах.

Ранее мы писали, что на СТС запускают новое шоу "Купите это немедленно" с Александром Пушным.

Фото, видео: пресс-служба СТС