Моргенштерн стал ведущим нового экстремального шоу на СТС

Компанию ему составят бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев и блогер Ида Галич.

Российский рэпер Моргенштерн стал ведущим нового экстремального шоу. Артист будет вести программу "Русский ниндзя" на СТС. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Соведущими Моргенштерна станут бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев и блогер Ида Галич. Новое шоу является российской версией всемирно известного Ninja Warrior, которое показывают уже 24 года в 18 странах.

Съемки стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи. Там соберут сложнейшую полосу препятствий, привезенную по частям из Бельгии. Бороться за звание самого сильного героя проекта будут участники со всей России, прошедшие масштабный кастинг.

Ранее Моргенштерн стал самым прослушиваемым музыкантом в Spotify.

Фото: пресс-служба СТС