Моргенштерн усомнился в необходимости празднования Дня Победы

Музыкант не считает целесообразным "тратить миллионы" на празднование победы в войне, закончившейся более 75 лет назад.

Рэпер Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Об этом он сообщил в интервью российской телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на Youtube-канале "Осторожно: Собчак".

Музыкант отметил, что не считает целесообразным "тратить миллионы" на празднование победы в войне, которая закончилась более 75 лет назад.

Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили – не знаю. Моргенштерн, российский рэпер

Музыкант подчеркнул, что они не обесценивает победу СССР в Великой Отечественной войне. По мнению Моргенштерна, государство нуждается в новых достижениях. Он призвал "делать еще победы" в различных сферах, в частности – в информационных технологиях и космосе.

Ранее мы сообщали, что Моргенштерн стал ведущим нового экстремального шоу на СТС. Первый выпуск увидит свет 27 октября.

Видео: Youtube/Осторожно: Собчак