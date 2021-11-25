Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" удастся спасти как можно больше людей

Александр Вучич высказал соболезнования семьям погибших и пострадавшим на Кузбассе.

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области удастся спасти как можно больше людей. Об этом глава государства упомянул во время рабочей встречи с главой Сербии Александром Вучичем. Иностранный политик прибыл в Сочи для переговоров. Глава республики высказал свои соболезнования по поводу трагедии, произошедшей на Кузбассе утром 25 ноября.

Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей. Владимир Путин, президент России

Ситуацию Владимир путин назвал действительно большой бедой, так как на объекте погибли люди. Политик общался с губернатором Кузбасса. Чиновник дал соответствующие распоряжения экстренным и аварийным ведомствам. Семьям погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая поддержка. Глава РФ призвал подождать результатов спасательной операции в регионе.

Путин позитивно оценил сотрудничество с Сербией по борьбе с COVID-19.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

