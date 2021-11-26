Местная жительница сообщила, что проблемы с метаном на объекте были давно.

Жена погибшего в Кузбассе рассказала о пожаре на шахте за десять дней до ЧП (15 числа). В интервью "РИА Новостям" женщина, которая находилась замужем за погибшим Борисом Пиялкиным, сообщила о том, что возгорание в тот раз рабочие тушили самостоятельно. Она уточнила, что ее супруг был опытным рабочим, который трудился на шахте на протяжении 30 лет.

Они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что "датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. жена погибшего шахтера

Напомним, что утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. В этот момент под землей находилось 285 человек. Большинство из них смогли выйти на улицу. Часть сотрудников осталась в шахте. Их отправилась спасать группа ГУ МЧС. Однако из-за угрозы специалисты были отозваны. Жертвой трагедии стали 52 человека, включая 46 шахтеров и 6 спасателей. На данный момент 49 пострадавших пациентов находятся в больницах – это 38 шахтеров и 11 спасателей. С 26 по 28 ноября по Кемеровской области объявлен траур.

СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП на шахте "Листвяжная".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

