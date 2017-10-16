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Губернатор Петербурга подвел итоги прошедшей рабочей недели
Сегодня, 22:21
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Губернатор Петербурга подвел итоги прошедшей рабочей недели

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В список вошли семь событий.

На своей странице ВКонтакте губернатор Петербурга Александр Беглов поделился главными событиями прошедшей рабочей недели. 

Под первым пунктом идут выборы в Законодательное собрание. В новом созыве представлять интересы жителей города будут шесть партий: "Единая Россия", КПРФ, "Яблоко", ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". 

Также в музее Блокады Ленинграда на прошлой неделе прошла торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника Блокадному Учителю. 

Во вторник, 14 сентября, в Петербурге открыли рабочее движение по первому пусковому комплексу транспортной развязки ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом.

Кроме того, в Северной столице открыли кванториум в гимназии №642 на Васильевском острове. Лаборатории позволяют ученикам углубленно изучать химию, физику, биологию, астрономию, информатику. 

Многодетным семьям подарили микроавтобусы. Церемония вручения ключей состоялась в среду, 15 сентября, в Смольном. В этом году счастливыми обладателями автомобилей стали 35 семей.  

Прошлая неделя запомнилась и ещё одним событием – в Петербурге открылся завод по производству электроники от компании "Макро групп". Уникальный российский завод будет производить электронные компоненты для автомобилей, суперкомпьютеров, медицинского оборудования и счетчиков газа.

Более того, в городе заложили новый комплекс для хранения нефтепродуктов. Это один из крупнейших инвестиционных проектов стоимостью в 15 миллиардов. Новый терминал будет экологичным и безопасным.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: александр беглов, итоги недели
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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