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В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы
Сегодня, 17:39
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В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

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Счастливыми обладателями автомобилей стали 35 семей. 

В Петербурге многодетным семьям подарили пассажирские микроавтобусы. Церемония вручения ключей состоялась в среду, 15 сентября, в Смольном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

За 12 лет микроавтобусы подарили 244 семьям. В этом году счастливыми обладателями автомобилей стали 35 семей. 

На сегодня в городе проживает 48 813 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 157 236 детей. В этом году на различные меры социальной поддержки в бюджете предусмотрено более 20 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Смольный закупит "социальные" квартиры.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: микроавтобусы, многодетные сеемьи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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