В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы

Счастливыми обладателями автомобилей стали 35 семей.

В Петербурге многодетным семьям подарили пассажирские микроавтобусы. Церемония вручения ключей состоялась в среду, 15 сентября, в Смольном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

За 12 лет микроавтобусы подарили 244 семьям. В этом году счастливыми обладателями автомобилей стали 35 семей.

На сегодня в городе проживает 48 813 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 157 236 детей. В этом году на различные меры социальной поддержки в бюджете предусмотрено более 20 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Смольный закупит "социальные" квартиры.

Фото: пресс-служба Смольного