Смольный закупит "социальные" квартиры

Итоги аукционов подведут в конце месяца.

В понедельник, 13 сентября, в комитете имущественных отношений сообщили, что принимают подачу заявок для участия в аукционе на закупку "социальных" квартир.

Очередные аукционы на приобретение жилых помещений в собственность города объявили 8 и 9 сентября. Недвижимость предназначена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Смольный планирует приобрести 25 однокомнатных квартир, площадь каждой составит от 33 до 42 кв. м. по договорам купли-продажи в домах, которых ввели в эксплуатацию не позднее 1990 года. Минимальная цена одного контракта составила 5 495 429 рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге и области сформировался дефицит газобетона.

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