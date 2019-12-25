В Петербурге и области сформировался дефицит газобетона

Дефицит образовался в конце июня и продолжается до сих пор. Специалисты называют несколько причин.

В понедельник, 13 сентября, генеральный директор строительной компании DSK group company Евгений Кецман рассказал Piter.tv почему в регионе образовался дефицит газобетона.

По словам специалиста, дефицит начался в июне. Очередь на покупку этого стройматериала сформирована до декабря, при этом неясно, получит ли заказчик свой заказ.

Такая ситуация произошла из-за прошлогоднего локдауна, когда стройки вставали. В этот же период останавливались и производства, в связи с этим запасы упали. Сейчас из-за строительного бума спрос на этот и другие виды стройматериалов просто съел все прошлые запасы и моментально вымывает всё произведённые стройматериалы. Заводы просто не справляются с тем объёмом заказов, который есть. Кроме того, строительный бум привёл к тому, что газобетон, поставляемый из соседней Белоруссии, просто не доходит до Петербурга. Его по более высоким ценам поставляют в Москву.

Газобетон, поставляемый из других регионов России, приезжает по завышенным ценам, при этом покупка материала осуществляется только за наличные.

Ситуация в какой-то степень напоминает Советский Союз, когда продавцы из-под полы вынимают товар. Это можно назвать полноценной тенденцией, которую запустили перекупщики, которые по серым схемам получают этот вид стройматериалов. Тренд ведёт к удорожанию общей стоимости работ. По старым заказам иногда приходится работать себе в убыток, чтобы сохранить репутацию и достроить объект. Евгений Кецман

Эксперт отметил, что дефицит пока не исчезнет. С окончанием строительного сезона строительные компании начнут закупать газобетон в прок. Некоторые частные компании просто останавливают стройки на уровне фундамента до следующего года в надежде закупиться зимой газобетоном.

Ситуация же с арматурой стала лучше, с деревом – нет, материал подорожал с 12 до 25 тыс. рублей.

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Фото: Википедия (Sealle)