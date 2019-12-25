Проблемный ЖК "На Заречной" в Петербурге достроили

Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа жилого комплекса.

Во вторник, 10 августа, в комитете по строительству сообщили, что проблемный жилой комплекс "На Заречной" в Парголово наконец достроили. Сотрудники службы государственного строительного надзора и экспертизы выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа. Отмечается, что объект достроил "РСТИ" (Росстройинвест).

Строительство проблемного ЖК находилось на особом контроле в Смольном, по ситуации регулярно проводили совещания с участием представителей технического заказчика строительства, генерального подрядчика, профильных ведомств и дольщиков.

"РСТИ" четко соблюдал все графики достройки, и сегодня мы видим результат плодотворной работы. председатель комитета по строительству Игорь Креславский.

Первый этап ЖК "На Заречной" состоит из двух домов высотой 25 и 19 этажей, рассчитанных на 288 и 486 квартир. Также в комплекс вошли два подземных паркинга на 167 машиномест.

Напомним, объекты должны были достроить в 2016 году, но стройка остановилась из-за проблем у первого застройщика ГК "Норманн". Специалистам пришлось полностью восстановить инженерные сети и переделывать отделку мест общего пользования.

Сдача третьего этапа ЖК запланировали на лето 2023 года.

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Фото: Piter.tv