В центре Петербурга вторичная недвижимость дорожает быстрее, чем в спальных районах

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 12,8%.

Во вторник, 10 августа, эксперты агентства недвижимости "Дарко" поделились данными с Piter.tv, согласно которым вторичная недвижимость в центре Петербурга дорожает в 2 раза быстрее, чем в спальных районах.

С января по июль текущего года средняя стоимость "квадрата" выросла на 12,86%. Так, в среднем в июле квадратный метр обойдется уже в 178,6 тыс. рублей.

Эксперты зафиксировали сильный прирост цен в Петроградском районе. Если в январе "квадрат" стоит 215 тыс. рублей, то в июле стоит уже 279 тыс. рублей.

На втором месте по росту цен расположился Адмиралтейский район. Теперь один квадратный метр там стоит 193,7 тыс. рублей.

Топ-3 замыкает Центральный район. Здесь средняя стоимость квадратного метра выросла за указанный период на 18,1%, а в абсолютных значениях рост составил 31,7 тыс. рублей.

Среди спальных районов лидером стал Невский район. Здесь за 7 месяцев средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 11,5% или на 16,4 тыс. рублей. Так, в июле "квадрат" стоит 158,7 тыс. рублей.

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