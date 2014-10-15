Уникальный завод по производству электроники от компании «Макро групп» открылся в Петербурге

На церемонии открытия присутствовал губернатор города Александр Беглов.

В Северной столице открылся завод по производству электроники от компании "Макро групп". Об этом сообщили корреспонденты Piter.tv, побывавшие на церемонии.

Уникальный российский завод будет производить электронные компоненты для автомобилей, суперкомпьютеров, медицинского оборудования и счетчиков газа.

Его проект поддержал федеральный Фонд развития промышленности. Он выделил свыше 270 млн рублей на покупку оборудования.

В настоящее время Россия закупает 50% электронных компонентов у зарубежных компаний. Новый завод позволит существенно снизить зависимость России от изделий иностранного производства.

Материал подготовили Сабина Зайнуллина и Роман Зубарев, Piter.tv

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