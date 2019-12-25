Аварийные помещения Мытного двора выставили на продажу

Начальная цена составляет 169,5 млн рублей.

Часть Мытного двора, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, выставили на торги. Аукцион пройдет 23 октября на площадке Российского аукционного дома.

На продажу представлены 6 нежилых помещений общей площадью 4 тыс. кв. метров на Евгеньевской улице, 2А. Помещения находятся в аварийном состоянии, и им требуется капитальный ремонт.

В будущем объект может использоваться как арт-пространство, офисы, кафе.

Начальная цена составляет 169,5 млн рублей. В качестве достоинств лота отмечается его расположение. Мытный двор находится недалеко от Московского вокзала и станции метро "Площадь Восстания".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Обуховский завод выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице.

Фото: РАД