  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Аварийные помещения Мытного двора выставили на продажу
Сегодня, 10:20
144
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Аварийные помещения Мытного двора выставили на продажу

0 0

Начальная цена составляет 169,5 млн рублей.

Часть Мытного двора, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, выставили на торги. Аукцион пройдет 23 октября на площадке Российского аукционного дома.

На продажу представлены 6 нежилых помещений общей площадью 4 тыс. кв. метров на Евгеньевской улице, 2А. Помещения находятся в аварийном состоянии, и им требуется капитальный ремонт. 

В будущем объект может использоваться как арт-пространство, офисы, кафе.

Начальная цена составляет 169,5 млн рублей. В качестве достоинств лота отмечается его расположение. Мытный двор находится недалеко от Московского вокзала и станции метро "Площадь Восстания".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Обуховский завод выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице. 

Фото: РАД

Теги: аукцион, мытный двор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии