  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Обуховский завод выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице
Сегодня, 19:05
28
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Обуховский завод выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице

0 0

Начальная цена – 300 млн рублей.

Обуховский завод (северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей") выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице. Информация появилась на сайте электронной торговой площадке группы "Газпромбанка". 

Организация планирует продать нежилые помещения, расположенные по адресу: улица Бобруйская, дом №7. Общая площадь объектов составляет 11,9 тысяч квадратных метров. Площадь земельного участка – 12,3 тысяч "квадратов". 

Имущественный комплекс, выставленный на продажу, относится к производственно-складским помещениям с сопутствующей административной функцией.

говорится в документации

Объект продажи оснащен водопроводом, канализацией, и подъемными механизмами. Отопление осуществляется за счет котельной, расположенной на территории объекта. Подать заявку можно до 28 сентября этого года. Дата проведения торгов – 4 октября.

В прошлом году в Петербурге скончался главный конструктор Обуховского завода.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: обуховский завод, торги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии