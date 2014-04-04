Обуховский завод выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице

Начальная цена – 300 млн рублей.

Обуховский завод (северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей") выставил на торги комплекс зданий на Бобруйской улице. Информация появилась на сайте электронной торговой площадке группы "Газпромбанка".

Организация планирует продать нежилые помещения, расположенные по адресу: улица Бобруйская, дом №7. Общая площадь объектов составляет 11,9 тысяч квадратных метров. Площадь земельного участка – 12,3 тысяч "квадратов".

Имущественный комплекс, выставленный на продажу, относится к производственно-складским помещениям с сопутствующей административной функцией. говорится в документации

Объект продажи оснащен водопроводом, канализацией, и подъемными механизмами. Отопление осуществляется за счет котельной, расположенной на территории объекта. Подать заявку можно до 28 сентября этого года. Дата проведения торгов – 4 октября.

В прошлом году в Петербурге скончался главный конструктор Обуховского завода.

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