Смерть наступила после "непродолжительной болезни".

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге скончался главный конструктор Обуховского завода. Об этом сообщается в некрологе, который размещен на сайте предприятия сегодня.

По данным СМИ, мужчина скончался на 71 году жизни от "непродолжительной болезни". Отмечается, что его близких - жену и внучку отправили в больницу на лечение.

Напомним, что Рохлин работал начальником ОКБ ОАО "ГОЗ Обуховский завод".

Ранее мы сообщали о том, что восемь детей с ОРВИ и вшами нашли в подвале дома в Петербурге.

Фото:pixabay

