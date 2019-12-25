В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге скончался главный конструктор Обуховского завода. Об этом сообщается в некрологе, который размещен на сайте предприятия сегодня.
По данным СМИ, мужчина скончался на 71 году жизни от "непродолжительной болезни". Отмечается, что его близких - жену и внучку отправили в больницу на лечение.
Напомним, что Рохлин работал начальником ОКБ ОАО "ГОЗ Обуховский завод".
Ранее мы сообщали о том, что восемь детей с ОРВИ и вшами нашли в подвале дома в Петербурге.
Фото:pixabay
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