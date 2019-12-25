Восемь детей с ОРВИ и вшами нашли в подвале дома в Петербурге

Цыганская семья несколько дней назад переехала в Петербург.

Полиция Красносельского района нашла в подвале частного дома в поселке Горелово детей. На скорой их увезли в больницу. Об этом сообщила Фонтанка.

Дом на улице Дачной полиция проверяла в ходе обычного патрулирования. Подвал трехэтажного дома был отдан цыганской семье, которая несколько дней назад приехала из Рязани. У двух мужчин и двух женщин было всего 8 детей, троим из них нет года.

Полиция вызвала врачей. Всех детей увезли в больницу, так как у них признаки ОРВИ и педикулез (вши). Проводится проверка.

В Петербурге снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: Piter.TV