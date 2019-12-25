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В Петербурге снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Сегодня, 19:30
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nadezhda_sib

В Петербурге снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

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При этом вырос уровень заболеваемости внебольничной пневмонией.

Уровень заболевания гриппом и ОРВИ в Петербурге находится ниже эпидемического. Об этом 13 апреля рассказала пресс-служба  городского Роспотребнадзора.

С 6 по 12 апреля в городе было зафиксировано 32,5 тыс. случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 28% ниже, чем на неделе до этого. 

Заболеваемость на уровне эпидемического порога выявили у взрослых от 15 лет и старше. Дети болеют гораздо реже. 

При этом горожане чаще стали болеть внебольничной пневмонией. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 20%. С 6 по 12 апреля было зафиксировано 634 случая с предварительным диагнозом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские таксисты показали дезинфекцию такси перед поездкой. 

Фото: pixabay.com 

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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kuzmin aleksandr
Сегодня 19:59

Ничего удивительного - меры против коронавируса снижают и заболеваемость ОРВИ за счёт меньшего контактирования.

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