Петербургские таксисты показали дезинфекцию такси перед поездкой

Автомобилисты, не прошедшие данную процедуру, не допускаются к работе.

В Петербурге с наступлением пандемии коронавируса, многие пересели с общественного транспорта на такси. Те, кому необходимо по-прежнему ездить на работу или по иным важным делам.

Таксисты прислали видео того, как они дезинфицируют свои автомобили перед поездкой. Автомобилисты, не прошедшие данную процедуру, не допускаются к работе. После дезинфеции водителям дают такой акт.

Также в Петербурге проводят дезинфекцию подъездов. Усиленная уборка не отразится на счетах за ЖКУ.

Фото и видео: Piter.TV