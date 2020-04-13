  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:53
460
nastya960
Код вставки плеера

Петербургские таксисты показали дезинфекцию такси перед поездкой

0 0

Автомобилисты, не прошедшие данную процедуру, не допускаются к работе.

В Петербурге с наступлением пандемии коронавируса, многие пересели с общественного транспорта на такси. Те, кому необходимо по-прежнему ездить на работу или по иным важным делам.

Таксисты прислали видео того, как они дезинфицируют свои автомобили перед поездкой. Автомобилисты, не прошедшие данную процедуру, не допускаются к работе. После дезинфеции водителям дают такой акт. 

Также в Петербурге проводят дезинфекцию подъездов. Усиленная уборка не отразится на счетах за ЖКУ.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: дезинфекция, коронавирус, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии