Губернатор Петербурга подвел итоги недели

Градоначальник напомнил, что ситуация с коронавирусом остается главной федеральной темой.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги недели на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Сообщение на странице главы города размещено 22 ноября, в нем Беглов выделил пять тем, на которые он посчитал нужным обратить внимание подписчиков.

В частности, губернатор напомнил, как принял участие в расширенном совещании Совета Безопасности, на котором обсуждалась стратегия борьбы с наркотиками до 2030 года. Градоначальник отметил, что в Петербурге сокращается число преступлений, связанных с наркотиками, а правоохранительные органы продолжают вести работу по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

Беглов вместе вице-премьером РФ Татьяной Голиковой обсудил эпидемиечскую ситуацию в Петербурге. После встречи стало известно, что от гриппа в городе привили более 2 млн человек, Северная столица получила первые 400 доз противокоронавирусной вакцины "Спутник V", а в город в ближайшее время получит еще 4267 доз антиковидной вакцины.

Кроме того, губернатор напомнил о том, что в рамках заседания Координационного совета при полпреде Президента в СЗФО он сообщил планах города по наращиванию мощности для проведения диагностики на коронавирус. К открытию готовятся новые лаборатории в 26-й больнице, НИИ Скорой помощи и Елизаветинской больнице. Помимо этого Беглов сообщал о текущей социально-экономической ситуации в городе и подписанном соглашении с группой ВТБ о создании транспортной развязки между ЗСД и Витебским проспектом.

Фото: Piter.tv